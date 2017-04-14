الدون في الصدارة| أرقام قياسية حملها كريستيانو رونالدو

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بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يتمكن من تسجيل 100 هدف في المسابقات الأوروبية، وذلك بفضل الهدفين اللذان سجلهما في شباك بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحمل اللاعب البرتغالي العديد والعديد من الأرقام القياسية طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات نستعرض أبرزها في السطور التالية كالأتي:

1- أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في نهائيات اليورو بـ21 مباراة.

2- الهداف التاريخي لليورو مناصفة مع الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف.

3- أكثر اللاعبين تسجيلا في بطولات اليورو وذلك بعد تسجيله في 4 نسخ متتالية بداية من يورو 2004 وصولا إلى يورو 2016.

4- اللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ مختلفة من اليورو.

5- الهداف التاريخي لليورو والتصفيات المؤهلة له برصيد 29 هدفا.

6- الهدافي التاريخي لليورو والتصفيات المؤهلة له والتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال برصيد 44 هدفا.

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7- أكثر للاعبي البرتغال خوضا للمباريات الدولية بـ138 مباراة.

8- الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 71 هدفا.

9- الهداف التاريخي للمسابقات الأوروبية على صعيد الأندية برصيد 100 هدف.

10- الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 97 هدف.

11- اللاعب الوحيد الذي سجل 17 هدفا في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.

12- الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 392 هدف.

13- أكثر اللاعبين فوزا بالحذاء الذهبي في 4 مناسبات.

14- أكثر اللاعبين تواجدا في قائمة التشكيل المثالي لأوروبي وذلك في 11 مناسبة.