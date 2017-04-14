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بسبب الإرهاب.. «يويفا» يدرس تغطية ملعب نهائي دوري الأبطال

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بسبب الإرهاب.. «يويفا» يدرس تغطية ملعب نهائي دوري الأبطال بسبب الإرهاب.. «يويفا» يدرس تغطية ملعب نهائي دوري الأبطال

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إجراء بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباحاثات مع السلطات في ويلز لزيادة الإجراءات التأمينية لملعب كارديف الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويخشى "يويفا" أن يتعرض الملعب لعمليات إرهابية بواسطة الطيارات بدون طيار، لذا يطالب المسؤولين بضرورة إغلاف سقف الملعب، خوفُا مع عمليات إرهابية جوية، ذلك السقف الذي يغلق فقط في الظروف المناخية السيئة.

وتأتي تلك المباحثات بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة نادي بروسيا دورتموند وهي في طريقها لملعب سيجنال إيدونا بارط هذا الأسبوع قبل مباراة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

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وأوضح مصدر أمني لصحيفة "ذا صن"، أن الإجراءات التأمينية تشكل تحديا كبيرا للشرطة في ويلز في ظل اتساع الملعب لنحو 75 ألف متفرج، مشيرا إلى أنه إذا غطي الملعب بالفعل، فهل ستقام كل نهائيات دوري أبطال أوروبا في ملاعب مغلقة.

وأضاف المصدر، أن كل التهديدات الأمنية تدرس بعناية في الوقت الحالي، مشددًا على أن تأمين الجماهير واللاعبين تدرس منذ فترة طويلة وليس في تلك الأيام فقط.

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التحرير

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