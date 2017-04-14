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تعرف على الفئات التي ستحصل على علاوة 10 % الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

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تعرف على الفئات التي ستحصل على علاوة 10 % الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية تعرف على الفئات التي ستحصل على علاوة 10 % الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي مساء أمس عن صرف علاوة بقيمة 10 % للفئات غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 2017، وسيتم صرف هذه العلاوة بداية من شهر مايو القادم بأثر رجعي، والفئات غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية هم الفئات الذين لديهم قانون كادر خاص بهم بمعنى أخر هم الفئات الذين لديهم قانون منفصل عن القانون العام لكل موظفي الدولة.

من هم الفئات غير الخاضعين للخدمة المدنية

الفئات غير الخاضعين للقانون الخدمة المدنية الجديد هم المعلمين، والأطباء، والتمريض، واتحاد الإذاعة التلفزيون، والشرطة، وهيئة النقل العام، والهيئة القومية لسكك حديد ، والعاملين في هيئة قناة السويس، وغيرهم من الذين لهم لوائح خاصة منفصلة عن باقي موظفي الدولة.

كشفت وزارة المالية أيضا أن هذه العلاوة ستكون بحد أدنى 65 جنيه، وستكون بحد أقصى 120 جنيه، وقد اشارت الوزارة إلى أنه سبب تأجيل صرف العلاوة في مايو المقبل هو عدم الإنتهاء من مناقشتها في مجلس النواب، وقد أشار وزير المالية أنه سيتم صرف هذه العلاوة بأثر رجعي، وليس بتأريخ إقرارها في البرلمان.

 

المصدر : مصرفايف

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