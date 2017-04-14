عاجل| الداخلية تصدر بيان منذ قليل وتدفع بعدد من رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى بولاق الدكرور.. وتمشط المنطقة بالكامل

شيماء مصطفى

بكشف مصدر أمني مطلع في أول تعليق له، على ما تم تداوله من العثور على قنبلة، مستعدة للانفجار بمنطقة بولاق الدكرور، صباح اليوم الجمعة، حيث كد المصدر الأمني، بأنه تم الدفع بعدد من خبراء المفرقعات وفرق الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وفرض كردون أمني حوله.

وأوضح المصدر الأمني، بأنه بعد انتهاء فحص بلاغ العثور على جسم غريب بجوار مسجد بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الجمعة، بعد انتقال رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، بقيادة اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء هاني سعيد، والعميد إبراهيم حسين، قد انتقلوا إلى محل البلاغ.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن الجسم الذي عُثر عليه هيكلي” لا يحتوي على أية مواد متفجرة، مشددا على أن البلاغ “سلبي”، لافتاً إلى أنه تم تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة، تحسبا لوجود أجسام أخرى.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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