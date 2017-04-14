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انطلاق مسيرات عيد القيامة الداعية للسلام في عدة مدن ألمانية

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انطلاق مسيرات عيد القيامة الداعية للسلام في عدة مدن ألمانية انطلاق مسيرات عيد القيامة الداعية للسلام في عدة مدن ألمانية

مصراوي Masrawy

انطلاق مسيرات عيد القيامة الداعية للسلام

فرانكفورت - (د ب أ):

يعتزم أنصار حركة السلام في ألمانيا تنظيم مسيرات عيد القيامة التقليدية في أنحاء متفرقة من البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة (جمعة الآلام) حتى الاثنين المقبل (اثنين القيامة).

ومن المقرر أن تنطلق اليوم مسيرات في عشر مدن تحت شعار "أوقفوا التسليح! اخفضوا نفقات التسليح."

كما من المخطط تنظيم فعاليات في أكثر من سبعين مدينة ألمانية خلال الأيام المقبل تشمل مظاهرات ومسيرات وجولات بالدراجات ورحلات تجول ووقفات احتجاجية واحتفالات وصلوات من أجل السلام.

وأعلنت الجهة المسؤولة عن تنظيم مسيرات عيد القيامة في فرانكفورت اليوم الجمعة أن المطلب الرئيسي لمسيرات هذا العام هو مكافحة الحروب المتسببة في فرار المواطنين من بلادهم و"التأكيد على ضرورة نزع السلاح والعمل من أجل حلول مدنية للنزاعات الدولية - خاصة في سوريا".

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مصراوي Masrawy

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