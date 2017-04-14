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الطائرات التركية تهاجم أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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الطائرات التركية تهاجم أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق الطائرات التركية تهاجم أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

مصراوي Masrawy

طائرات حربية تركية

أنقرة - (د ب ا):

شنت القوات التركية عملية جوية ضد حزب العمال الكردستانى شمالى العراق فى وقت متأخر ليلة أمس الخميس، وفقا لبيان لهيئة الأركان العامة .

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الجمعة، عن البيان، قوله إن الطائرات التركية دمرت سبعة ملاجئ وعدة مخابئ لتخزين الأسلحة تستخدمها" منظمة حزب العمال الكردستانى الارهابية" فى منطقة زاب شمالى العراق فى وقت متأخر ليلة أمس الخميس.

يشار إلى أن تركيا تشن هجمات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد وفي شمالي العراق منذ أن استأنف الحزب حملته المسلحة في يوليو 2015، ما أدى على مقتل 1200 شخص ، بمن فيهم أفراد أمن ومدنيون.

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