"سحل وضرب وتمزيق ملابس".. "خناقة بنات" توقف حركة المرور بالمهندسين

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع سوريا بمنطقة المهندسين، حالة من التكدس المروري، صباح الجمعة؛ إثر مشاجرة بين 5 فتيات، تدخل على إثرها 3 شباب لنصرة بعضهن.

البداية كانت في تمام التاسعة والنصف صباحا، نشبت مشادة كلامية داخل إحدى الكافيهات الشهيرة بين فتاتين كانتا رفقة شاب ضد شخص آخر، غادر على إثرها الطرفان الكافيه.

ومع خروج طرفي المشاجرة، تجددت المناوشات بينهما، وحضرت سيارة ماركة النترا حمراء اللون يستقلها 3 فتيات وشاب، حيث وقعت مشاجرة بين الفتيات الخمس.

وفي مشهد "سينمائي"، تعدت فتاتان ترتديان عباءة سوداء على أخرى بالضرب، وقامتا بسحلها من شعرها "فسقطت الباروكة التي كانت ترتديها"، ليتبادل الطرفان اللكمات وتمزيق ملابس إحداهن، وأحضر شاب عصا خشبية، تعدى بها على شاب وبعض الفتيات دون تدخل المارة أو قاطني المنطقة.

وعقب مرور نصف ساعة، هدأت الأمور بعض الشئ، لكن الفتاة التي تعرضت للسحل، تعدت بالسب والشتم على الفتيات الثلاثة أثناء مغادرتهن مستقلين سيارة ملاكي، مما دفع شاب كان يرافقهن للنزول من السيارة، والتعدي عليها بالضرب.