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رمزي يتمسك بإقامة معسكر لمنتخب المحليين في شهر مايو

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رمزي يتمسك بإقامة معسكر لمنتخب المحليين في شهر مايو رمزي يتمسك بإقامة معسكر لمنتخب المحليين في شهر مايو

التحرير

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تمسك هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، بإقامة معسكر للفريق القومي في معسكر شهر مايو المقبل، استعدادًا لمواجهة المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ورفض رمزي، أي محاولة لإلغاء المعسكر من جانب اتحاد الكرة، خاصة أن الفريق لن يدخل معسكرات خلال الشهر الحالي ولن يكون في مصلحة البقاء شهرين كاملين دون معسكرات قبل مواجهة صعبة أمام المغرب.

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في سياق آخر، اتفق اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تعيين أيمن زين، طبيبًا لمنتخب مواليد 2001 الذي تقرر تشكيله مؤخرًا، بعد تعيين مصطفى المفتي، طبيبًا لمنتخب المحليين، بدلًا منه، بناءً على طلب هاني رمزي.

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التحرير

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