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مجلس الجبلاية يهرب من كرم كردي ويجتمع سرا في منزل أبوريدة

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مجلس الجبلاية يهرب من كرم كردي ويجتمع سرا في منزل أبوريدة مجلس الجبلاية يهرب من كرم كردي ويجتمع سرا في منزل أبوريدة

التحرير

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علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية اجتمع في جلسة ودية أول أمس الأربعاء، بمنزل هاني أبوريدة، بسبب كرم كردي، عضو مجلس الإدارة.

قالت المصادر، إن المجلس كان يرغب في الاجتماع دون حضور كرم كردي، بعدما واصل هجومه على الأعضاء خلال أحاديثه مع المقربين منه، ما دفهم للاجتماع بعيدًا عن "كردي" من أجل الاتفاق على كيفية التصدي له خلال الفترة المقبلة.

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ومنع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أعضاء الجبلاية من العمل في لجان البطولة العربية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس.

وقال أبوريدة - لأعضاء الجبلاية: "مينفعش يبقى حد رئيس عليكم وانتوا أعضاء مجلس إدارة في الاتحاد، لأن في لجنة منظمة للبطولة برئاسة محمد روراوة".

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التحرير

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