معوض: مباراة أسوان صعبة.. والأهلي يلعب دائما على الفوز

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قال سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، يسير بمنهجية ثابتة وهي الفوز في كل المباريات؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكدًا أن الفريق دخل هذه المرحلة التي بدأت من مباراة الداخلية ثم بتروجيت والاتحاد على أمل الفوز وإنهاء هذه المرحلة دون أي خسارة للاقتراب من الفوز ببطولة الدوري.

أضاف معوض، أن مباراة أسوان تندرج تحت هذه المرحلة، والفوز بها مهم للفريق لاستكمال المشوار بنفس القوة، موضحًا أن ترتيبات الجهاز الفني وتحضيراته كما هو متبع في كل المباريات، خاصة أن الكابتن حسام البدري يعطي اهتمامًا كبيرًا لكل الفرق ويحترم المنافس جيدًا.

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أشار معوض - إلى أن مواجهة أسوان لن تكون سهلة، خاصة أن المنافس عنده دوافع ثابتة، ومستواه في تحسّن خلال مباريات الدور الثاني بعد تدعيم صفوفه؛ بدليل تحقيقه لنتائج إيجابية.