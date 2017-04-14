مدير أمن المنوفية يأمر أفراد تأمين الكنائس بالصلاة في أماكنهم.. "صور"

المنوفية مروة فاضل

تفقد اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، خدمات تأمين الكنائس، بمدينة شبين الكوم في أثناء صلاة الجمعة.

وأمر "أبو الفتوح" وضباط وأفراد الأمن المركزي المسؤولين عن تأمين الكنائيس بالصلاة في أماكان الخدمة وبالتناوب.

كما أشرف أبو الفتوح على سلامة البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس، موجهًا بمنع أي شخص من الدخول دون المرور على البوابات.