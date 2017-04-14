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محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بـ"الهوانية"

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محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بـ"الهوانية" محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بـ"الهوانية"

مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة؛ لافتتاح مسجد المستشار على عبد الهادي الذي أنشئ بالجهود الذاتية بقرية الهوانية في القصاصين.

وقال الشيح مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن تكلفة إنشاء المسجد بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه، على مساحة إجمالية قدرها 354 مترًا مربعًا بالجهود الذاتية من أهالي المنطقة، موضحًا أنه ويتكون من طابقين، ويضم مصلى علوي للنساء مساحته لا تقل عن 150 مترًا، ويتسع لأكثر من 200 مصلى.

وأضاف "بدران" أن وزير الأوقاف سيلقى أول خطبة جمعة بالمسجد الجديد حول "خطورة التكفير والفتوى بدون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهه الإرهاب"، وهي موضوع الخطبة الموحدة للوزارة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام محافظة الإسماعيلية مع عدد من الأئمة وقيادات الأوقاف بالإسماعيلية؛ لمناقشة خطة الوزارة وتحديد ملامح الخطة الدعوية في الفترة المقبلة.

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