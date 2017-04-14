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ضبط 3 متهمين بقتل 5 أشخاص في سوهاج

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ضبط 3 متهمين بقتل 5 أشخاص في سوهاج ضبط 3 متهمين بقتل 5 أشخاص في سوهاج

التحرير

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ألقت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الجمعة، القبض على 3 متهمين بقتل 5 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز دار السلام.

وأطلق مسجل خطر وابلا من الرصاص من بندقية آلي على سيارة ملاكي، مما أسفر عن مقتل كلا من إسماعيل السيد أحمد 52 عاما، عبد الباسط محمد أحمد 52 عاما، عامل، وأحمد أحمد محمد 32 عاما، عامل، أحمد عبد الصبور محمد 18عاما، طالب، ومحمود حسن محمد محمد 21 عاما، مجند بقوات أمن المنيا، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى المركزي.

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كما أصيب كل من هشام حسني عبد العزيز 36 عاما، مدرس، بطلقات متفرقة بالجسم، وعطا الديب عطا 37 عاما، عامل، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ونجله عمر 6 أعوام، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي.
 
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 3 متهمين بالواقعة، وهم "رجب. ع"، 45 عاما، و"صفوت. ر"، 58 عاما، و"رفاعي. ص"، 29 عاما، سائق، جميعهم يقيمون بناحية أولاد سالم، وجاري ضبط 4 آخرين وهم كل من: "هشام. م"، و"حمادة. ع"، و"مصطفى. ع"، و"عبد الوكيل. ج".


 

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التحرير

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