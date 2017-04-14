«ليكسوس» تبهر جمهور السيارات بالإصدار الرياضي من «LS 500»

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كشفت شركة "ليكسوس" ذراع الإصدارات الفاخرة لشركة "تويوتا" اليابانية عن سيارتها الجديدة "LS 500 Sport"، خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "سلاش جير"، فإن ليكسوس حصلت على إشادة واسعة بشأن تصميم سيارتها "LS 500" الجديدة، كما استطاعت أن تحصل على تصفيق حار عند عرضها لأول مرة بالمعرض الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتمثل السيارة الجديدة، وتحديدًا الإصدار الرياضي منها أحد أهم السيارات التي تعتمد عليها "تويوتا" لمنافسة كل من "BMW" الفئة السابعة ومرسيدس "S-Class".

وحصلت ليكسوس على إشادة كبيرة بالمواصفات الفنية الخاصة بالنسخة الرياضية لسيارتها "LS 500"، والتي تمثل انطلاقة قوية للذراع الفاخرة لعملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا".

