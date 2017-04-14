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بالفيديو.. طفل يضع مذيعة العربية في موقف محرج

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بالفيديو.. طفل يضع مذيعة العربية في موقف محرج بالفيديو.. طفل يضع مذيعة العربية في موقف محرج

مصراوي Masrawy

.. طفل يضع مذيعة العربية في موقف محرج

كتبت - هاجر حاتم:

عادًة ما تكون لقاءات الأطفال على البث المباشر عرضة لحدوث أي مفاجآت، آخرهم حدث أثناء استضافة طفل قطري يدعى "ناصر بخيت" ويلقب بـ "شبل قطر"، الذي أدخل المذيعة في نوبة من الضحك على الهواء مباشرًة.

كان حديث الطفل مليئًا بالعفوية والثقة بالنفس خاصًة عند ذكره بعض الجمل مثل "صرت مثقفا"، "ويوم كنت عنصري" بأسلوب وحس فكاهي، جعل المذيعة "سارة الدندراوي" لم تتمالك نفسها من الضحك، حتى ذكرها الطفل أنهم الآن على البث المباشر، وفقًا لما ذكره موقع العربية.

يذكر أن الطفل موهوب في إلقاء الشعر، له العديد من الفيديوهات التي حققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل، جعل له الكثير من المتابعين والمعجبين.

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