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الصين تحذر من "نزاع مفاجئ" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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الصين تحذر من "نزاع مفاجئ" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الصين تحذر من "نزاع مفاجئ" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين في 14 نيسان/ا

(أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، من أن نزاعا يمكن أن ينشب في أي لحظة في ، بعد تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ضد نظام بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "لا أحد سيخرج منتصرا" من نزاع كهذا.

وقال وانج في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في بكين أن "الحوار هو المخرج الوحيد" للأزمة، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي أن "كوريا الشمالية مشكلة ستتم معالجتها".

وأكد وانج أن الطرف الذي سيشعل نزاعًا في شبه الجزيرة الكورية "ينبغي أن يتحمل مسؤولية تاريخية ويدفع ثمن ذلك".

وحذر وانج بدون أن يسمي التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "المنتصر لن يكون الطرف الذي يطلق أشد التصريحات أو يعرض عضلاته". وأضاف "إذا وقعت حرب فإن أحدا لن يخرج منها منتصرا".

وأضاف "لدينا شعور بأن نزاعًا يمكن أن يندلع في أي لحظة. أعتقد أن كل الأطراف المعنية يجب أن تتنبه إلى هذا الوضع".

وتأتي تحذيرات الوزير الصيني بعد ساعات على تأكيد مسؤول أمريكي كبير الجمعة، أن الولايات المتحدة تجري تقييما لخياراتها العسكرية من أجل الرد على استمرار برنامج التسلح الكوري الشمالي، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تقوم بيونج يانج باختبار جديد إما نووي أو لصاروخ بالستي لكن السؤال هو "متى".

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