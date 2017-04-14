أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة؟

Google+ Print
كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة؟ كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة؟

مصراوي Masrawy

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الفسيخ و

كتبت - هاجر حاتم:

تحتفل هذه الأيام بأعياد الربيع، ويزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة خاصًة يوم "شم النسيم"، ولكن تترك هذه الأكلات ورائها رائحة كريهة في الفم، يصعب التخلص منها، لهذا نستعرض لك أبسط الطرق للتخلص من هذه الروائح وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

- قم بغسل أسنانك جيدًا لمدة لا تقل عن دقيقة ونصف، حتى يتم تنظيفها من جميع بقايا الطعام العالقة، التي تتسبب بعد ذلك بالروائح الكريهة.

- في آخر مرحلة من تنظيف الأسنان، قم بتمرير الفرشاة على لسانك، والحلق، لقتل البكتيريا.

- استخدم غسول الفم من أجل المضمضة.

- ستفيدك علكات النعناع والقرفة.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

رسالة حمدين صباحى لنواب مصرية تيران وصنافير

رسالة حمدين صباحى لنواب مصرية تيران وصنافير

قيادي بـ«عم مصر»: نربط علي بطوننا ولا نضحي بـ«تيران وصنافير»

قيادي بـ«عم مصر»: نربط علي بطوننا ولا نضحي بـ«تيران وصنافير»