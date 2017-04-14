كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة؟

كتبت - هاجر حاتم:

تحتفل مصر هذه الأيام بأعياد الربيع، ويزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة خاصًة يوم "شم النسيم"، ولكن تترك هذه الأكلات ورائها رائحة كريهة في الفم، يصعب التخلص منها، لهذا نستعرض لك أبسط الطرق للتخلص من هذه الروائح وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

- قم بغسل أسنانك جيدًا لمدة لا تقل عن دقيقة ونصف، حتى يتم تنظيفها من جميع بقايا الطعام العالقة، التي تتسبب بعد ذلك بالروائح الكريهة.

- في آخر مرحلة من تنظيف الأسنان، قم بتمرير الفرشاة على لسانك، والحلق، لقتل البكتيريا.

- استخدم غسول الفم من أجل المضمضة.

- ستفيدك علكات النعناع والقرفة.