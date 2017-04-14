رئيسة «هواوي» العالمية تعرض على السيسي خطط أعمال الشركة في مصر

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صن يافانج رئيسة مجلس إدارة شركة "هواوي" الصينية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مساء أمس الخميس، وذلك بحضور السيد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس إدارة الشركة الصينية، مشيدًا بالتعاون القائم مع شركة "هواوي" ونشاطها بالسوق المصرية منذ أكثر من 18 عامًا، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع شركة "هواوي" وزيادة حجم أنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء اهتمام مصر بتطوير والنهوض بالصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أقصى استفادة مما يتمتع به هذا القطاع من مقومات وإمكانات كبيرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيسة مجلس إدارة شركة "هواوي"، أكدت خلال اللقاء حرص الشركة على تعزيز تعاونها مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لاسيما في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدة أن قطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يتمتع بقدرات كبيرة ويضم كوادر متميزة ساهمت في نجاح عمل الشركة الصينية في مصر على مدار السنوات الماضية.

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وحضر الاجتماع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، بعد عودته مباشرة من قمة الابتكار العالمية المقامة في دبي والتقى على هامشها العديد من قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون المتاحة مع الشركة الصينية، وخاصة في إطار اهتمام الدولة بزيادة الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية وإدارة المدن الجديدة، كما تم كذلك بحث سبل تعزيز جهود الشركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري، في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.