أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيسة «هواوي» العالمية تعرض على السيسي خطط أعمال الشركة في مصر

Google+ Print
رئيسة «هواوي» العالمية تعرض على السيسي خطط أعمال الشركة في مصر رئيسة «هواوي» العالمية تعرض على السيسي خطط أعمال الشركة في مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، صن يافانج رئيسة مجلس إدارة شركة "هواوي" الصينية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مساء أمس الخميس، وذلك بحضور السيد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس إدارة الشركة الصينية، مشيدًا بالتعاون القائم مع شركة "هواوي" ونشاطها بالسوق المصرية منذ أكثر من 18 عامًا، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع شركة "هواوي" وزيادة حجم أنشطتها في خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء اهتمام مصر بتطوير والنهوض بالصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أقصى استفادة مما يتمتع به هذا القطاع من مقومات وإمكانات كبيرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيسة مجلس إدارة شركة "هواوي"، أكدت خلال اللقاء حرص الشركة على تعزيز تعاونها مع المصرية في العديد من المجالات، لاسيما في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدة أن قطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يتمتع بقدرات كبيرة ويضم كوادر متميزة ساهمت في نجاح عمل الشركة الصينية في مصر على مدار السنوات الماضية.

شاهد أيضا

وحضر الاجتماع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، بعد عودته مباشرة من قمة الابتكار العالمية المقامة في دبي والتقى على هامشها العديد من قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون المتاحة مع الشركة الصينية، وخاصة في إطار اهتمام الدولة بزيادة الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية وإدارة المدن الجديدة، كما تم كذلك بحث سبل تعزيز جهود الشركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري، في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

السيسي يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

السيسي يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

السيسي يغادر برلين عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استمرت 3 أيام

السيسي يغادر برلين عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استمرت 3 أيام