وزير الأوقاف يصل الإسماعيلية لافتتاح مسجد بمدينة القصاصين

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استقبل اللواء يس طاهر، محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لافتتاح مسجد المستشار علي عبد الهادي بمدينة القصاصين.

ويعقد "جمعة"، اجتماعا مع قيادات الدعوة والأئمة بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالوزارة، والرد على بعض الاستفسارات.

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ويلقي وزير الأوقاف أول خطبة جمعة بالمسجد الجديد حول "خطورة التكفير والفتوي بدون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهة الارهاب ، وهي موضوع الخطبة الموحدة للوزارة.

وقال الشيح مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن تكلفة إنشاء المسجد بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه، على مساحة 354 مترًا بالجهود الذاتية للمواطنين، ويتكون من طابقين، ويتسع لأكثر من 200 مصلي.