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إنريكي يصب غضبه على 3 لاعبين بعد السقوط أمام يوفنتوس

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إنريكي يصب غضبه على 3 لاعبين بعد السقوط أمام يوفنتوس إنريكي يصب غضبه على 3 لاعبين بعد السقوط أمام يوفنتوس

التحرير

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أكدت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، كان في حالة غضب كبيرة بعد نهاية مباراة فريقه أمام يوفنتوس بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بخسارة النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة.

وقالت الإذاعة، إن إنريكي انتقد لاعبيه في اجتماع عقده معهم بعد نهاية اللقاء، مشيرًا إلى أنهم لم يُظهروا رغبة كبيرة في القتال على أرضية الميدان، والجرأة الكافية في بعض المواقف، خلال المباراة.

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كما كشفت تقارير إسبانية، كواليس اجتماع إنريكي مع لاعبيه، حيث أشارت إلى أن المدير الفني لفريق برشلونة، ألقى اللوم على جيرارد بيكيه، مدافع الفريق، مؤكدًا أنه لم يلتزم ببعض التعليمات التي طالبه بها، خاصة خلال الشوط الأول.

وتابعت التقارير بأن خافيير ماسكيرانو، لم يسلم من انتقادات إنريكي، حيث ألقى اللوم عليه في الهدف الثاني ليوفنتوس، حين ترك الحرية لديبالا، في التسديد على المرمى، دون تدخل منه، كما كان للبرازيلي نيمار دا سيلفا، حصة من غضب إنريكي.

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التحرير

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