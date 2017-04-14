الشرطة تُعيد 11 ألف جنيه لشخص فقدها داخل القطار

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

أعادت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حقيبة عُثر عليها داخل الوارد من سوهاج لصاحبها، وبداخلها مبلغ 11 ألف جنيه.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بعثور الخدمة الأمنية المعينة بورش فرز القاهرة (درك الأسباني) الوارد من سوهاج للقاهرة حال تخزينه بورش الإسباني، على حقيبة سوداء اللون وبداخلها مبلغ مالي قدره 11 ألف جنيه ودفتر توفير بريد وبطاقة تأمين صحي وبعض المتعلقات الشخصية.

تم النشر عنها والتواصل مع صاحبها الذي وجه الشكر لرجال الشرطة على الأمانة والجهد المبذول في إعادة المفقودات الخاصة به، تحررت المذكرة اللازمة بالواقعة.