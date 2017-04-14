بالصور.. إزالة 10 حالات تعدِ علي الأرض الزراعية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، قرارات لإزالة 10 حالات تعديات على الأراضي الزراعية ناحية العزبة المستجدة التابعة لمجلس قروي المدمر .

جاء التفيذ لحملة من الوحدة المحلية بمشاركة قوات تأمين الشرطة وضمت رئيس المركز ورئيس القرية ومسئول أملاك الدولة.

وكلف محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات واللجان لرصد أية تعديات قد تحدث على الأراضي الزرعية، وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها.