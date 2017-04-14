مورينيو يكشف سبب استبعاد «دي خيا»

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبب غياب الدولي الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى الفريق، عن التشكيل الأساسي للفريق في آخر مباراتين، وذلك حسبما أفاد لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد "سيرجيو روميرو يشارك أكثر في كل مباريات الدوري الأوروبي، وهو يستحق الإستمرار، لذلك استبعدت دي خيا وفي الحقيقة، أرى أن اللعب أمام سندرلاند كان فرصة جيدة بالنسبة لروميرو".

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وتابع البرتغالي جوزيه مورينيو"لدينا حارسين جيدين، ولدينا حارسين أيضا شابين بجانبهما لذلك نحن بخير".

الجدير بالذكر أن دي خيا جلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي أندرلخت البلجيكي، التي انتهت بالتعادل (1-1)، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، علاوة على ان تم استبعاده من قائمة الفريق التي واجهت سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز "البيريميرليج"، والتي انتهت بفوز اليونايتد بثلاثية نظيفة.