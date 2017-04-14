بوكيتينو يرغب في السير على خطى فيرجسون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشار موقع "فور فور تو" إلى رغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في محاكاة المدرب الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون في بناء فريق قوي لتوتنهام مبني على مجموعة من المواهب الإنجليزية، بداية من هاري كين وديلي ألي.

ونجح فيرجسون في بناء فريق أسطوري لمانشستر يونايتد في بداية التسعينيات من القرن الماضي بداية من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 1992- 1993 وأعقبه بالفوز باللقب في 12 مناسبة أخرى.

وأوضح بوكيتينو بأنه يشعر بضغط هائل للتتويج بالألقاب مع توتنهام، إلا أنه يرغب في محاكاة فيرجسون الذي اعتمد على أكاديميات الشباب والمواهب الإنجليزية لتكوين فريق سيطر على الألقاب.

شاهد أيضا

وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه منذ اليوم الأول له في البريميرليج رفقة ساوثهامبتون، أخبرته الجماهير أن الأمر الهام هو الإيمان بالمواهب الإنجليزية الصاعدة، مؤكدا على أن أبرز تحدي واجهه في السنوات الأربع الماضية هو التأكيد للجماهير أن إنجلترا تعج بالمواهب.

وأكد بوكيتينو على أن توتنهام وساوثهامبتون يظهرون إيمانهم بالمواهب الإنجليزية بالفعل، وهو ما ظهر جليا هذا الموسم من خلال ترشح كل من ديلي ألي وهاري كين للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي.