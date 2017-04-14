أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بوكيتينو يرغب في السير على خطى فيرجسون

Google+ Print
بوكيتينو يرغب في السير على خطى فيرجسون بوكيتينو يرغب في السير على خطى فيرجسون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشار موقع "فور فور تو" إلى رغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في محاكاة المدرب الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون في بناء فريق قوي لتوتنهام مبني على مجموعة من المواهب الإنجليزية، بداية من هاري كين وديلي ألي.

ونجح فيرجسون في بناء فريق أسطوري لمانشستر يونايتد في بداية التسعينيات من القرن الماضي بداية من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 1992- 1993 وأعقبه بالفوز باللقب في 12 مناسبة أخرى.

وأوضح بوكيتينو بأنه يشعر بضغط هائل للتتويج بالألقاب مع توتنهام، إلا أنه يرغب في محاكاة فيرجسون الذي اعتمد على أكاديميات الشباب والمواهب الإنجليزية لتكوين فريق سيطر على الألقاب.

شاهد أيضا

وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه منذ اليوم الأول له في البريميرليج رفقة ساوثهامبتون، أخبرته الجماهير أن الأمر الهام هو الإيمان بالمواهب الإنجليزية الصاعدة، مؤكدا على أن أبرز تحدي واجهه في السنوات الأربع الماضية هو التأكيد للجماهير أن إنجلترا تعج بالمواهب.

وأكد بوكيتينو على أن توتنهام وساوثهامبتون يظهرون إيمانهم بالمواهب الإنجليزية بالفعل، وهو ما ظهر جليا هذا الموسم من خلال ترشح كل من  ديلي ألي وهاري كين للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»