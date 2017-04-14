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سحر نصر تبحث إقامة منطقتين استثماريتين ومزرعة حيوانية بالقليوبية

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سحر نصر تبحث إقامة منطقتين استثماريتين ومزرعة حيوانية بالقليوبية سحر نصر تبحث إقامة منطقتين استثماريتين ومزرعة حيوانية بالقليوبية

التحرير

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التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، باللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية والتنموية بالمحافظة.

وأكدت "نصر" على أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع خريطة استثمارية شاملة وواضحة تضمن كافة المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى عدد من الرسومات الهندسية، على أن تركز الخريطة على مقومات كل محافظة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين.

وأوضحت أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء وتطوير فروع مجمع الاستثمار في المحافظات، وفق جدول زمني محدد، مما يساهم في التسهيل على المستثمرين.

وبحثت الوزيرة مع محافظة القليوبية، إمكانية إقامة كل من منطقتين استثماريتين، الأولى للصناعات الغذائية على مساحة 46 فدان، وأخرى على مساحة 36 فدان للصناعات الصغيرة، مؤكدة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وزيادة الاستثمارات فيها.

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من جانبه صرح محافظ القليوبية، أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقدم الدعم اللوجيستي لهم بتوصيل المرافق، موضحًا أن هذه المناطق الاستثمارية تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة".

واقترح المحافظ، إقامة مشروع سياحي على جزء من الحدائق والقناطر بالمحافظة، فيما عرض الدكتور علي جمعة، إقامة مشروع استثماري لمؤسسة مصر الخير لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة القليوبية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص أرض من المحافظة لإقامة هذا المشروع، حيث أشار الدكتور على جمعة إلى أن مشروع مزرعة الثروة الحيوانية يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم لكل منطقة وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت "نصر" أنها تضع ضمن أولوياتها القيام بزيارات ميدانية في مختلف المحافظات، للتعرف على فرص الاستثمار بها والتحديات التي تواجه المستثمرين.​

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