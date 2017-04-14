وقفة تأبينية لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية بمدينة الانتاج الإعلامي عصر اليوم

كتبت- نورا ممدوح:

أعلنت وزارة الهجرة وشئون الهجرة، الجمعة، عن تنظيم وقفة تأبينية للتضامن مع ضحايا حادثتي الكنيستين المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا، تزامنًا مع الجمعة الحزينة، واسبوع الآلام بكنائس مصر، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب المصري، وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوقفة سيشارك بها شباب "تحيا مصر"، وأبناء الجيل الثاني، والثالث من أبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتبدأ الوقفة في الساعة الخامسة مساءً، أمام مقر الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، وسيكون الدخول من البوابة رقم 4 لمدينة الانتاج الإعلامي.

ويحمل المتضامنون الورود والشموع من قبل المشاركين، في رسالة للعالم تتضمن وحدة وصلابة الشعب المصري ضد أي محاولات لتفتيت نسيجه الوطني.

وشهدت مختلف الكنائس المصرية اليوم الجمعة قداس "الجمعة الحزينة" وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما اتشحت الكنائس بالسواد وعلقت الستائر السوداء بها، في تقليد كنسي يرتبط بذكرى صلب السيد المسيح.​