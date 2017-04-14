تكثيف أمني بمحيط كنائس الدقهلية تزامنًا مع صلوات "الجمعة الحزينة"

الدقهلية - رامي القناوي:

عززت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، الإجراءات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة المنتشرة على مستوى المحافظة لتأمين صلوات قداس "الجمعة الحزينة".

ونشرت مديرية أمن الدقهلية قوات من الأمن المركزي والمباحث بمحيط لكنائس، مع الاستعانة بالحواجز الحديدية والصدادات، وتركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والأجسام الغريبة.

كما كثفت المديرية خدماتها المرورية لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع التنبيه على رجال الحماية المدنية بسرعة الانتقال للتعامل مع أي أجسام غريبة يشتبه فيها، وتوجيه رجال الأمن بالتعامل بحسم مع أي تجاوزات تفسد الاحتفالات.

يشار إلى أن "الجمعة الحزينة" أو "جمعة الآلام" أو "جمعة الصلبوت" وفقًا للعقيدة المسيحية هي يوم "صلب ودفن المسيح"، وهو يوم الجمعة الذي يسبق عيد القيامة المجيد، وتستمر صلوات الكنيسة طوال اليوم دون توقف، ويرتدى الشمامسة الزى الجنائزي ويرددون الألحان الحزينة.