إصدارات جديدة للسيارات.. هكذا ظهرت الشركات العملاقة بمعرض نيويورك

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تتجه أنظار جمهور السيارات على مستوى العالم إلى معرض نيويورك الدولى، والذى يمثل واجهة رئيسية لجذب اهتمام الجمهور، لاسيما الذي يمتلك الشغف الشديد لرؤية أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية من سيارات وتقنيات، تتماشى مع الطابع العصري الحديث في الصناعة الشهيرة.

وتشارك العديد من الكيانات العالمية الشهيرة على مستوى العالم في المعرض الدولي للسيارات، وتطرح إصدارات مغايرة لتلك التي اعتاد الجمهور عليها بشكل أساسي، لاسيما وأن العديد من الشركات ترى في المعرض الدولي بنيويورك فرصة كبيرة لتسويق إصداراتها على النحو الأمثل.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم السيارات التي لاقت قبولًا واضحًا على المستوى الجماهيري، وذلك وفقًا لتصنيف موقع "ذا درايف" المتخصص في هذا الصدد..

فورد

كعادتها أبرزت الشركة الأمريكية نسخة جديدة من "موستانج" الشهيرة والتي يعود تاريخها 1964، إلا أن التركيز لم يشمل إصدارين كالعادة، ولكن بدأت الشركة في إظهار قدرات خاصة للسيارة الشهيرة، بدون الإجحاف في عدد كبير من الإصدارات من "موستانج".

شيفروليه

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شاركت "شيفروليه" بواحدة من ألمع سياراتها "كمارو ZL1 1LE"، وهي إحدى الإصدارات التي ظهرت في محافل دولية سابقة خاصة بالسيارات في 2017، إلا أنها أضافت نسخة جديدة قابلة لطي السقف "كونفيرتابل" باسم "SS".

دودج

اهتمت شركة "دودج" بشكل أساسي بعدد من سياراتها، التي تتنافس بشكل رئيسي مع "كمارو"، حيث عرضت "تشالنجر ديمون" والتي تمثل أقوى سياراتها على الإطلاق، بمعدل تسارع يصل بها إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 3 ثوانٍ.

فولفو

استطاعت أن تقدم نموذج مغاير لسيارات، عن طريق عرض "XC60" بثوبها الجديد، والتي تمثل واحدة من أقوى السيارات التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV"، ويعطي قوة مقدارها 250 حصان، بشاحن تربو، ونسخة أخرى بقوة 316 حصان وتتمتع أيضًا بالشاحن الإضافي.