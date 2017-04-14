وصفة للتخلص من الأرق بـ"الملح والسكر"

كتب - هشام عواض:

يعاني البعض بين الحين والآخر من الأرق وعدم القدرة على النوم، مما يصيبهم بعدة أمراض والارهاق والتعب الشديد خلال حياتهم اليومية والعمل.

وللتخلص من الأرق هناك طريقة مفيدة مكونة من الملح والسكر، سوف تقضي عليه، بحسب موقع "الديار".

والطريقة هي مزج 5 ملاعق صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من الملح. ووضع الخليط في وعاء محكم الإغلاق.

وقبل الذهاب إلى النوم في المساء، ضع القليل من الخليط تحت اللسان واتركه يذوب ببطء. فهذا يحدّ من شعورك بالتوتر الذي يمنعكم من النوم.