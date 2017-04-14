بالصور.. مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا يتفقد الخدمات الأمنية بكنائس الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تفقد اللواء سعيد شلبي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، يرافقه اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس.

ويشهد محيط الكنائس، حالة من الاستنفار الأمني التام؛ بعد إغلاق الشوارع المحيطة والمؤدية للكنائس، من قبل رجال المرور، فيما يمشط رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، الكنائس من الداخل والخارج.

واستعانت المديرية، بعدد من البوابات الإلكترونية، والتي تم وضعها على أبواب الكنائس ودور العبادة المسيحية؛ لفحص جميع المترددين عليها.