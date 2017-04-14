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عادات يومية بسيطة تحرق هذا الكم من السعرات الحرارية

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عادات يومية بسيطة تحرق هذا الكم من السعرات الحرارية عادات يومية بسيطة تحرق هذا الكم من السعرات الحرارية

مصراوي Masrawy

عادات يومية بسيطة لحرق سعرات حرارية

د ب أ:

أفادت الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بأن تغيير بعض العادات اليومية يساعد على حرق الجسم للمزيد من السعرات الحرارية، مثل صعود الدرج والأعمال المنزلية.

وأوضحت الجامعة أن صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد يساعد الجسم على حرق حوالي 18 سعرا حراريا في الدقيقة في المتوسط. وبذلك يكون معدل الأيض الأساسي عند صعود الدرج أعلى بوضوح من نظيره عند القيام بجولة مشي خفيفة.

وأوضحت ألين إيمانويل، من الجامعة الألمانية، أن الجسم يستهلك المزيد من السعرات الحرارية، عندما يتم استخدام مجموعات كبيرة من العضلات، على سبيل المثال عضلات الساق والظهر والمقعدة.

كما أن الأعمال المنزلية تساعد الجسم على حرق بعض السعرات الحرارية: فالمسح يستهلك حوالي 4 سعرات، بينما يستهلك الطبخ والكي حوالي 3 سعرات في الدقيقة، في حين يستهلك المستلقي على الأريكة في نفس الوقت حوالي 1 سعر حراري فقط.

وتنصح إيمانويل باقتناص أية فرصة في اليوم لممارسة الأنشطة الحركية، ويشمل هذا استخدام الطريق إلى العمل لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال يستهلك الجسم 6 سعرات حرارية في الدقيقة عند قيادة الدراجة الهوائية على سرعة 15 كلم/س بشكل مريح، في حين أن المشي يستهلك حوالي 3 سعرات حرارية.

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مصراوي Masrawy

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