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فيديو.. نجيب جبرائيل يطالب بإعلان يوم الأحد القادم إجازة رسمية

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فيديو.. نجيب جبرائيل يطالب بإعلان يوم الأحد القادم إجازة رسمية فيديو.. نجيب جبرائيل يطالب بإعلان يوم الأحد القادم إجازة رسمية

التحرير

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قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس، بالكاتدرائية في العباسية أثلجت صدور الأقباط.

وأضاف جبرائيل، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج «انفراد» عبر فضائية «العاصمة»، أن تلك الزيارة أعطت أمانًا للأقباط، ورسالة لهم بالاستمرار في صلاتهم وهم في حماية الدولة بشكل كامل، وأوضحت الزيارة أيضًا أن المصريين على قلب رجل واحد.

وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى أن الداخلية تؤمن الكنائس ودور العبادة في الوقت الحالي بشكل مكثف جدًا، مضيفًا: «والله بشفق عليهم، دول عاملين خطة متناهية وخطط رائعة ومحكمة، أنا مش عارف الناس دي بتنام إمتى وفين، وبقولهم شكرا».

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وتابع: «أنا بطالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل إعلان يوم الأحد القادم إجازة رسمية عشان المسلمين يجوا يعزوا في الأخوة الأقباط».

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التحرير

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