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سقوط أمطار في أسوان خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة

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سقوط أمطار في أسوان خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة سقوط أمطار في أسوان خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة

التحرير

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شهدت مدينة أسوان خلال الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة على مختلف المناطق وخاصة شمال المدينة، في ظل حالة التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس التي تشهدها معظم محافظات .

من جهتها أعلنت غرفة عمليات محافظة أسوان حالة الطوارئ تحسبًا لاستمرار هطول الأمطار، حيث حذرت أصحاب المركبات والسيارات على الطرق السريعة والفرعية بتوخى الحذر أثناء سيرها، كما حذرت المراكب والفنادق العائمة بوقف سروحها داخل النيل، خلال هذا التوقيت فى ظل هطول بعض الأمطار.

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ولم تؤثر الأمطار على انتظام الحركة المرورية والحياة بمدينة أسوان وضواحيها والقرى المتاخمة لها.

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