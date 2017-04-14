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الجفري عن الإرهاب: «كرة النار ستحرقنا كلنا لأننا جميعًا مسئولين عنها»

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الجفري عن الإرهاب: «كرة النار ستحرقنا كلنا لأننا جميعًا مسئولين عنها» الجفري عن الإرهاب: «كرة النار ستحرقنا كلنا لأننا جميعًا مسئولين عنها»

التحرير

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قال الداعية الإسلامي، الشيخ الحبيب علي الجفري، إن النبي محمد لم يقبل من السيدة عائشة سب ولعن اليهود عندما زاروه في منزله وخانوا عهد المواطنة الذي عقده معهم.

وأضاف الجفري، خلال لقائه في برنامج «مساء دي أم سي»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «دي أم سي»: «الآن يريد البعض شرعنة الفحش»، معلقًا على الأحداث الإرهابية التي شهدتها مؤخرًا، بقوله: «نحن اليوم نُضرب في صلب وجودنا، والقنابل تهدد دور العبادة المسيحية والإسلامية».

وتابع: «مصر تخوض معركة وجود في المنطقة، وانتصارها فيها سيكون مفتاحًا لانتصارنا في ليبيا وسوريا واليمن ومالي ومختلف الأماكن الآخرى، كرة النار ستحرقنا كلنا لأننا جميعًا مسئولين عنها وليست جهة واحدة».

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