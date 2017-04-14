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أسعار العملات اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٥٢٥ ٥٩.١٩٩٣ 04/14 2:30 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٤ 04/14 2:30 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 04/14 2:30 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٦ 04/14 2:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٢٣ 04/14 2:30 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/14 2:30 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 04/14 2:30 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٥٠٠٣ ٢٢.٦٨٤٧ 04/14 2:30 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٢٦ ٢.٥٨٩٦ 04/14 2:30 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٨٣ ٢.١١٢٩ 04/14 2:30 ص
يورو ١٩.١٣٤٧ ١٩.٢٦٢٣ 04/14 2:30 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/14 2:30 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٨٧٤ ١٨.٠٢٣ 04/14 2:30 ص
ين ياباني ١٦.٤٥٢٨ ١٦.٥٩٢٥ 04/14 2:30 ص
دولار كندي ١٣.٥٤ ١٣.٦٣٦٤ 04/14 2:30 ص
دولار استرالي ١٣.٤٩٨٤ ١٣.٦٩٤٩ 04/14 2:30 ص
كرون سويدي ١.٩٩٨٩ ٢.٠١٥٦ 04/14 2:30 ص

 

المصدر : 365  

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