أسعار العملات اليوم الجمعة 14 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٥٢٥
|٥٩.١٩٩٣
|04/14 2:30 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦٠٨٩
|٤٧.٨٥٤
|04/14 2:30 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|04/14 2:30 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٦
|04/14 2:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١٢٣
|04/14 2:30 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/14 2:30 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|04/14 2:30 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٥٠٠٣
|٢٢.٦٨٤٧
|04/14 2:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٢٦
|٢.٥٨٩٦
|04/14 2:30 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٩٨٣
|٢.١١٢٩
|04/14 2:30 ص
|يورو
|١٩.١٣٤٧
|١٩.٢٦٢٣
|04/14 2:30 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/14 2:30 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٨٧٤
|١٨.٠٢٣
|04/14 2:30 ص
|ين ياباني
|١٦.٤٥٢٨
|١٦.٥٩٢٥
|04/14 2:30 ص
|دولار كندي
|١٣.٥٤
|١٣.٦٣٦٤
|04/14 2:30 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٩٨٤
|١٣.٦٩٤٩
|04/14 2:30 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩٨٩
|٢.٠١٥٦
|04/14 2:30 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads