بالصور.. منتقبة تدون عبارات "غامضة" على سور مدرستين في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اكتشف سكان منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، بأول المدينة التجارية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تدوين نقوش وعبارات غير مفهومة على السور الواقع بين مدرستى سيدى طلحة الإبتدائية، والسادات الإعدادية، المتجاورتين ببعضهما.

وقالت أمال سليمان، من سكان المنطقة، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنها فور عودتها لمنزلها، فوجئت بتدوين تلك النقوش، والعبارات غير المفهومة، وتوضح بنقش صليب، ومدون من يمين الصليب عبارة "مكعب الرقاصة"، وعلى يساره عبارة من "بابل بافوميت" وأسفلها نجمة داود.

وأضافت أن تلك النقوش والعبارات، دُونت لأول مرة، خلال فترات الظلام في ساعات متأخرة من الليل، لعدم وجودها ما قبل ذلك، وبسؤالها للصبية المتواجدين وقتها بالقرب من سور المدرستين، قالوا لها إن إحدى المنتقبات ترتدى ثيابا سوداء، دونتها، وجرت مسرعة.

كما رجح أهالي آخرون أن تلك العبارات والنقوش، مدون مثيلها بصفحة ما يسمى "تحت الأرض" المجهولة، فيما استبعد أخرون أنها تكون لهؤلاء المجهولين، وربما تكون إشارات لمجموعة خارجة، ودعوا بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، لأن تلك العبارات يشاهدونها لأول مرة.