ليون يقلب الطاولة على بشيكتاش وسيلتا فيجو يهزم جينك بصعوبة في اليوروباليج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خطف ليون الفرنسي فوزًا هامًا من ضيفه بشيكتاش التركي، بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

سجل الهولندي راين بابل هدف التقدم للفريق التركي في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وإنتهى هذا الشوط بتقدم بشيكتاش في النتيجة.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من فريق ليون، لإدراك التعادل، الذي تأخر كثيرًا وجاء في الدقيقة 83 عن طريق توليسو من خطأ دفاعي في إبعاد الكرة الثابته للفريق الفرنسي.

دقيقتين فقط بعد التعادل، وأرتبك حارس بشيكتاش فابريسيو، ليخطئ أمام جيرمي موريل الذي يسجل الهدف الثاني في وقت قاتل على الفريق التركي.

شاهد أيضا

وكانت المباراة قد تأجلت 45 دقيقة عن موعد انطلاقها، بسبب أعمال شغب من الجماهير التركية واقتحامهم ملعب المباراة وإشعال الألعاب النارية.

وتتكرر المواجهة على ملعب فودافون أرينا بتركيا، الخميس المقبل، في لقاء الإياب، وأصبح الفريق التركي مطالب بالفوز حتى ولو بهدف واحد فقط للعبور إلى نصف النهائي.

وفي إطار نفس الدور، فاز سيلتا فيجو في الباليدوس بإسبانيا، على جينك البلجيكي، بثلاثية مقابل هدفين، قبل لقاء الإياب الخميس المقبل.

كما فاز فريق أياكس الهولندي على ملعبه بثنائية نظيفة على شالكة الألماني، ووضع قدمًا في الدور نصف النهائي.