مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية

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خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"
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خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"إقرأ المزيد 40,794
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