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مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية

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سي ان ان: الأقمار الصناعية رصدت " استعداد وجاهزية" المواقع النووية الكورية الشمالية

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خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين:

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وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ

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سكاي نيوز:

سكاي نيوز: "الغواصات النووية" المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلعإقرأ المزيد 18,268

زوجة المتهم بتفجير كنيسة الإسكندرية: الجميع يشهد له بالخلق الحسن

زوجة المتهم بتفجير كنيسة الإسكندرية: الجميع يشهد له بالخلق الحسن

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من قلب "نبروه"...طريقة تمليح الفسيخ

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عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

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