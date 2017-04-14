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الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج

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الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل الأسبوع للتشامبيونزليج

التحرير

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احتل فريق يوفنتوس الإيطالي تشكيلة فريق الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الذهاب في دور الثمانية بالتشامبيونزليج.

وسيطر لاعبو اليوفي على التشكيلة التي نشرها الحساب الرسمي لدوري الأبطال، عبر تويتر، حيث ظهر أربعة لاعبين من فريق السيدة العجوز، عقب الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

و جاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى:

جيانلويجي بوفون (يوفنتوس).

خط الدفاع :

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ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)جيورجيو كيليني (يوفنتوس)، بينالون (ليستر سيتي)، داني كارفاخال ( ريال مدريد).


خط الوسط:

ارتورو فيدال ( بايرن ميونيخ)، كاجاوا (بروسيا دورتموند)، باولو ديبالا (يوفنتوس).

خط الهجوم :

جريزمان (اتليتكو مدريد)، كيليان مبابي (موناكو)، كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد).

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