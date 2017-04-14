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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

وقعت، اليوم الخميس، العديد من الأحداث فى مختلف عواصم العالم والتي كان أبرزها تصعيد فى شبه الجزيرة الكورية و قتلى فى السنغال، إضافة إلى توقيف قوات الأمن التركية للعشرات.

1- مناورة للقوات الخاصة في

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اختبار صاروخ باليستى فى بيونج يانج يوم 22 مارس 2017 (أ ف ب)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على مناورة نفذتها قوة من الوحدات الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونج يانج.

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2- قتلى خلال مهرجان دينى فى السنغال

قتلى و مصابين جراء اشتباكات عنيفة فى دكار - أرشيفية (أ ف ب)

قتلى و مصابين جراء اشتباكات عنيفة فى دكار - أرشيفية (أ ف ب)

قتل 22 شخصا على الأقل في حريق شب خلال المهرجان السنوي الديني الثقافي الذي تنظمه مدينة غوناس في جنوب شرق السنغال، وفق ما أكد جهاز الإطفاء لفرانس برس.

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3- إخلاء محطتين بمترو الأنفاق بأثينا

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محطة أومونيا بالعاصمة أثينا - أرشيفية (أ ف ب)

قامت السلطات اليونانية بإخلاء محطتين بمترو الأنفاق في أثينا، وذلك بعد تلقي بلاغين مجهولين بوجود عبوات ناسفة بهما.

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4- إجراءات مشددة للشرطة التركية

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عناصر من الشرطة التركية فى اسطنبول - أرشيفية (أ ف ب)

أوقفت السلطات التركية 27 شخصاً في إطار عمليات أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بولاية صقاريا شمالي تركيا.

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5- العثور على جثة أول قاضية أمريكية مسلمة

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مبنى التحقيقات الفيدرالية فى واشنطن يوم 5يوليو 2016 (أ ف ب)

قالت الشرطة إنها عثرت على محلفة سوداء، أصبحت أول امرأة مسلمة تعمل قاضية في الولايات المتحدة، غارقة في نهر هدسون في نيويورك - وفقا لوكالة أنباء رويترز.

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مصراوي Masrawy

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