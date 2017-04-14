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وزير الاسكان يتفقد إنشاءات «العاصمة الجديدة»

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وزير الاسكان يتفقد إنشاءات «العاصمة الجديدة» وزير الاسكان يتفقد إنشاءات «العاصمة الجديدة»

التحرير

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، أعمال الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما اجتمع مع مسئولي شركات المقاولات المُنفذة للحي السكني، وأعمال المرافق بالأحياء المختلفة، لمتابعة الموقف التنفيذي.

وطلب الوزير من كل شركة تعمل بالحي السكني، سرعة تشطيب منطقة محددة داخلياً وخارجياً، مع الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والطرق وأعمدة الإنارة؛ لبدء تسويق هذه الوحدات وإعلان حجزها، حتى يتمكن الراغبون في الحجز من معاينة هذه الوحدات.

وكلف وزير الإسكان، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة البدء في تنفيذ الفيلات والتاون هاوس، وتجول الوزير في عدد من الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها على أعلى مستوى.

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كما تفقد مدبولي، أول عمارة يتم الانتهاء من تشطيب واجهتها، والتي تنفذها شركة طلعت مصطفى، حيث أبدى الوزير عدداً من الملاحظات على أعمال التشطيبات، قائلاً: "بدأنا تشطيب عينات الواجهات في بعض العمارات بعد 10 أشهر تقريباً من العمل".

وكلف الوزير شركات المقاولات العاملة بالمشروع، بالانطلاق في أعمال التشطيبات المختلفة، خاصة بعد اعتماد المكتب الاستشاري لنوعيات التشطيب المختلفة.

من جانبه، شرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق، حيث أشار إلى أن نسبة تنفيذ الطرق وصلت لـ60 %، والمياه والصرف وصلت لـ30 %، وسيتم البدء في تنفيذ مرافق حي المال والأعمال، والمدينة الطبية، وكذا توصيل المرافق للمسجد والكنيسة، اللذين أمر الرئيس عبدالفتاح بتنفيذهما بالعاصمة الإدارية الجديدة.​

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التحرير

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