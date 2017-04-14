بالصور.. مدير أمن الفيوم يتفقد عمليات تأمين الكنائس

الفيوم – حسين فتحي:

واصل اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، مساء الخميس، جولاته لمتابعة الحالة الأمنية، والاطمئنان على مدى جاهزية قوات الأمن لتأمين الكنائس والأديرة خلال فترة أعياد الإخوة الأقباط.

وأكد مدير الأمن على تحقيق السيطرة الأمنية على مستوى المحافظة.

ووجّه مأموري المراكز والأقسام بالمرور على المنشآت الحيوية المهمة والشرطية، والتنبيه على الخدمات المعيّنة عليها بشدة اليقظة وتوخي الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.