​كيف استعدت منافذ الزراعة لاستقبال شم النسيم؟

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بالزراعات المحمية التابعة لوزارة الزراعة، إن الوزارة سوف تطرح ثلاثة أطنان أرز بسعر 6.5 جنيهًا للكيلو أسبوعيًا بمنافذ الزراعات المحمية، بالإضافة إلى طرح 3 طن سكر بسعر 10.5 للكيلو.

وشدد فتحي- في تصريحات له، الخميس- على طرح كميات كبيرة من الزيوت بأنواعها بأسعار مخفضة بنسبة 15% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الهدف الأول للمنافذ هو توفير السلع الغذائية والتنافس على الأسعار، وتوفير مواد غذائية ذات جودة عالية، ومتابعة الأسعار اليومية لضبط السوق، وتوفير اللحوم والدواجن بجودة عالية.

وأضاف مدير عام التسويق بالزراعات المحمية التابعة لوزارة الزراعة أن الوزارة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار خلال الموسم، وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار أقل من السوق، مضيفاً أن الرقابة سوف تلعب دوراً أساسياً في الموسم والأعياد.

وأكد المدير العام، أن منافذ الزراعات المحمية والبالغة 20 منفذًا استعدت لأعياد شم النسيم بكميات كبيرة من السلع الغذائية، وعلى رأسها الرنجة بمقدار 300 صندوق بسعر 33 جنيهًا، وكميات كبيرة من الاسماك تقل عن مثلياتها بالأسواق بنسبة 20%، و3 طن خضروات، و5 طن دواجن بأسعار 23 إلى 24 جنيه للفرخة الواحدة، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من البقوليات، والمربات والعسل والمنتجات الاخرى.

فيما اتخذت وزارة الزراعة، عددًا من الإجراءات الرقابية على منافذ البيع التابعة للوزارة، منها تشكيل لجان من مديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة التسويق بقطاع الإنتاج، ومباحث التموين بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة بتكثيف الحملات الأمنية على منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والأسماك بالمحافظات، لضبط المخالفين، وعدم التلاعب فى الأسعار من قبل مافيا التجار الذى يستغلون اسم الوزارة ويروجون لمنتجات منتهية الصلاحية.​