10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون "مفبرك مئة في المئة"، في حين وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا بتبني موقف فاشي وعادي للإسلام، كما حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة السعي لإيجاد حلول سياسية في سوريا، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يعف عليه الزمن.

1 - الأسد: هجوم خان شيخون ''مفبرك مئة في المئة''

الرئيس السوري بشار الأسد (أ ف ب)

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب "مفبرك مئة في المئة"، وأكد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، عدم امتلاك سوريا لأسلحة نووية، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوري بشن هجوم كيمياوي على بلدة خان شيخون.

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2- أردوغان: وجه أوروبا الفاشي بدأ في الظهور

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

اتهم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، أوروبا مجددا بتبني موقف فاشي ومعاد للإسلام، وذلك قبل ثلاثة أيام من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا. وقال أردوغان، خلال احتفالية انتخابية بمدينة جيريسون على البحر الأسود: "المساحيق التي تطلي بها أوروبا وجهها ذابت، ليبدأ وجه فاشي معاد للإسلام ، في الظهور".

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3- ترامب: ''حلف الناتو'' لم يعف عليه الزمن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يعد أبدا من الكيانات التي عفا عليها الزمن متراجعا بذلك عن موقفه السابق الذي سبب قلقا في الحلف. وقال ترامب إن الحلف اكتسب أهمية كبرى بعد تنامي خطر "الإرهاب"، مطالبا التحالف ببذل المزيد من الجهد في مجال "مكافحة الإرهاب الدولي، ودعم الشركاء في العراق وأفغانستان".

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4- ميركل: لا رهان على حل عسكري في كوريا الشمالية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة السعي لإيجاد حلول سياسية فيما يتعلق بالنزاع النووي مع كوريا الشمالية والنزاع في سوريا. وقالت ميركل في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية: "لا أراهن على الوسائل العسكرية بل على ممارسة الضغط السياسي على كوريا الشمالية من قبل العديد من الأطراف".

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5- وليد المعلم: محاولات العدوان ضد سوريا لن تتوقف

وزير الخارجية السورية وليد المعلم (أرشيفية)

أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري، إن دمشق تعتبر أن دور عملية جنيف للتسوية في سوريا تراجع. وقال المعلم: "إن محاولات شن عدوان ضد سوريا لن تتوقف".

ووصف المعلم خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تصويت مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار بشأن سوريا بـ"المشهد المسرحي"، وأكد أن الفيتو الروسي كان في الوقت المناسب.

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6- بوتين: الإرهاب القادم من أفغانستان يمثل تهديدا كبيرا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإرهاب أكبر خطر تمثله أفغانستان التي تسودها حرب أهلية. يأتي ذلك قبل مؤتمر عن أفغانستان تستضيفه موسكو. وقال بوتين مشيرا لذلك في تصريح لقناة مير: "هذا اتجاه خطير جدا بالنسبة لنا جميعا".

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7- بوريس جونسون: روسيا خاطئة

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن "استيائه" من لجوء روسيا، إلى الفيتو ضد مشروع قرار اممي حول هجوم يعتقد أنه كيميائي في سوريا. وقال جونسون -في بيان صدر في لندن- إن "هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة".

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8- الصين: عدم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ''ظلم كبير''

وزير الخارجية الصيني وانج يي (أرشيفية)

أكدت الصين اليوم الخميس دعمها لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. ووصف وزير الخارجية الصيني وانج يي عدم إقامة الفلسطينيين حتى الآن لدولة ذات سيادة بأنه "ظلم كبير" لا يمكن أن يستمر. وأكد وانج، في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي في بكين، أن الصين تدعم المساعي الفلسطينية لإقامة دول مستقلة على حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.

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9- رياض المالكي: وفد فلسطيني يزور واشنطن هذا الشهر

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية)

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن وفدا فلسطينيا سيزور الولايات المتحدة الأمريكية هذ الشهر للتحضير للزيارة المقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن. وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيغادر إلى واشنطن في الثلث الأخير من هذا الشهر تحضيرا لزيارة الرئيس عباس المقررة إلى هناك.

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10- نيكي هالي: كثيرون في هايتي سيحيون بندوب وحشية

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (أ ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تستغل المجتمعات الضعيفة التي يتم إرسالها لحمايتها، يجب أن تحاسب على انتهاكاتها. وأضافت هالي "في الوقت الذي تتوقف فيه بعثة تحقيق الاستقرار في هايتي وتتجه البعثة الجديدة لبدء العمل، فان شعب هايتي سيقف على طريق الاستقلال والاكتفاء الذاتي". وتابعت "في حين يعتبر هذا نجاحا، لسوء الحظ فهو كابوس للكثيرين في هايتي الذين لن يتمكنوا من النسيان، وسيحيون بندوب وحشية".

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