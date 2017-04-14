العرب اليوم : اعتقالات فى الضفة الغربية وغارات بالخطأ للتحالف الدولي

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أحداث متلاحقة وسريعة مرت، اليوم الخميس، على المنطقة العربية، والتى كان أبرزها غارات خاطئة للتحالف الدولي فى سوريا وقتلى حوثيين، إضافة إلى مناورات مشتركة بين سلطنة عمان وإيران.

1- قتلى من قوات سورية الديموقراطية إثر غارة للتحالف الدولي في سوريا

مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية بجانب مركبة عسكرية فى الرقة يوم 3 فبراير 2017 (أ ف ب)

ذكر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه شن في إطار عمليات إسناد قوات سورية الديموقراطية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا غارة عن طريق الخطأ قتل فيها 18 من عناصر تلك القوات.

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2- مناورات مشتركة بين سلطنة عمان وإيران

السلطان قابوس و الرئيس الإيراني فى مسقط-أرشيفية(أ ف ب)

قال مساعد شؤون العمليات لسلاح البحر الاستراتيجي التابع للجيش الإيراني الأميرال محمود موسوي إن المرحلة الأولى من هذه المناورات تشمل العديد من التمارين التكتيكية بما فيها إعادة انتشار القوات ومرافقة السفن التجارية وناقلات النفط والتزويد بالوقود في البحار والاتصالات وتمارين اخري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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3- مقتل حوثيين وتدمير معداتهم العسكرية بغارات للتحالف

عناصر من المتمردين الحوثيين فى صنعاء يوم 2 فبراير 2017 (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادى سقوط عدد من القتلى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية لهم، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة حجة، (123) كم شمال غرب صنعاء.

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4- اعتقال فلسطينيين فى الضفة الغربية

قوات اسرائيلية تلاحق فلسطينيين فى الضفة الغربية يوم 12 إبريل 2017 (أ ف ب)

اعتقلت قوات إسرائيلية أربعة فلسطينيين في بيت لحم وجنين بالضفة الغربية.

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5- حادث غرق قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون فى انتظار قوارب انقاذ بالقرب من السواحل الليبية يوم 20مارس 2017 (أ ف ب)

اعتبر 97 مهاجرا على الأقل في عداد المفقودين بينهم 15 امرأة وخمسة أطفال جراء غرق مركبهم قبالة العاصمة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم البحرية الليبية فرانس برس.

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