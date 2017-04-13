انهيار نجل «عم نسيم»: «الفيديوهات اللي بتتشير لأبويا لحظة التفجير بتموتني»

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قال مينا نسيم، نجل نسيم فوزي، الذي منع منفذ تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية من الدخول عبر البوابة الرئيسية، ووجهه للعبور من بوابة كشف المعادن والمتفجرات، ما دفعه لتفجير نفسه بعد أن أطلقت البوابة صافرات الإنذار؛ إن "منفذ العملية الإرهابية صعبان عليه"، معقبًا: "شخص غلبان حد قاله إنك هتروح للسما وتدخل الجنة، وهو مش فاهم حاجة وحد لعب في دماغه".

أضاف مينا، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي": "أنا في حاجتين بيموتوني، أولهم الفيديوهات اللي بتتشير لأبويا لحظة الانفجار، دي بتخليني أموت كل يوم، لحظة التفجير كنت هتجنن على أبويا لحد ما واحد قالي عم نسيم توفى وشوف الفيديو وأنت هتتأكد، لما شوفت الفيديو كنت هتشل فيها، والدي قدام عيني وفجأة بيختفي من الحياة".

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وانهار باكيًا: "تاني موتة حصلتلي لما شوفت أبويا في المشرحة، أنا فضلت قدامي المشرحة من لحظة الانفجار لحد 11.30 بالليل"، موجهًا رسالة لوالده الراحل: "أنا عارف إنك سامعني، أنت كنت أحسن أب في الدنيا، وأنت اللي عملتني".