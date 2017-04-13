أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طبيب يروي شهادته عن «تفجير طنطا»: «دخل عليه يومها 8 قلبهم متوقف دفعة واحدة»

Google+ Print
طبيب يروي شهادته عن «تفجير طنطا»: «دخل عليه يومها 8 قلبهم متوقف دفعة واحدة» طبيب يروي شهادته عن «تفجير طنطا»: «دخل عليه يومها 8 قلبهم متوقف دفعة واحدة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال تامر زيدان، الطبيب بقسم الطوارئ والإصابات بجامعة طنطا، والذي كان يستقبل المصابين والشهداء بحادث تفجير كنيسة مارجرجس، إنه مرّ علينا الكثير من الحوادث الإرهابية، إلا أن أحد الشعانين هو الأكثر دموية، مستكملًا: "عمري ما شوفت كمية الدم دي ولا المصابين دول في حياتي".

أضاف زيدان، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي": "دخل عليّ 8 قلبهم متوقف دفعة واحدة، كمية الدم كانت صعبة، مهما عملنا الإصابات كانت صعبة وشديدة جدًا".

شاهد أيضا

تابع: "إحنا كلنا مصريين ودمنا غالي، مسلم ومسيحي دمه غالي، عمر ما اللي بيحصل ده هيفرق ما بينا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»