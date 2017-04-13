طبيب يروي شهادته عن «تفجير طنطا»: «دخل عليه يومها 8 قلبهم متوقف دفعة واحدة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال تامر زيدان، الطبيب بقسم الطوارئ والإصابات بجامعة طنطا، والذي كان يستقبل المصابين والشهداء بحادث تفجير كنيسة مارجرجس، إنه مرّ علينا الكثير من الحوادث الإرهابية، إلا أن أحد الشعانين هو الأكثر دموية، مستكملًا: "عمري ما شوفت كمية الدم دي ولا المصابين دول في حياتي".

أضاف زيدان، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي": "دخل عليّ 8 قلبهم متوقف دفعة واحدة، كمية الدم كانت صعبة، مهما عملنا الإصابات كانت صعبة وشديدة جدًا".

شاهد أيضا

تابع: "إحنا كلنا مصريين ودمنا غالي، مسلم ومسيحي دمه غالي، عمر ما اللي بيحصل ده هيفرق ما بينا".