شقيق «عم نسيم» للإرهابيين: «هنشوف مين هيدخل الجنة واللي هيتعذب في أخرته»

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قال فوزي نسيم، شقيق "عم نسيم"، الذي منع منفذ تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية من الدخول عبر البوابة الرئيسية، وتوجيهه للعبور من بوابة كشف المعادن والمتفجرات، ما دفعه لتفجير نفسه بعد أن أطلقت البوابة صافرات الإنذار؛ إن "الله وضع السلام في قلوب الأقباط"، مستكملًا: "إحنا جوانا سلام وتسامح ومحبة ومابنكرهش حد، وبنقابل القسية بالحب".

أضاف فوزي، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي": "احرقوا كنائس وفجروها، ربنا شاهد، لو اللي بيفجر مقتنع إنه يدخل الجنة، طيب فجرني ونشوف مين اللي هيدخل الجنة ومين اللي هيتعذب في أخرته".

تابع: "الإرهابي مش بيفرق بين مسيحي ومسلم، بين ضابط شرطة ومواطن عادي أو فرد بالقوات المسلحة، إحنا مش عارفين هما بينتقموا من مين، فراق أخويا صعب لكن أنا واثق إنه في الجنة".

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استكمل: "عدالة ربنا فوق الكل، وإحنا مش مستنيين حق من حد، مستنيين حقنا من ربنا، وإحنا مش زعلانين لكن فراقه اللي صعب علينا، واللي حصل مش بيخوفنا ولا يرهبنا، وصدورنا مفتوحة".