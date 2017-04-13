أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

العثور على كرة سددها لاعب أسكتلندي في النرويج

Google+ Print
العثور على كرة سددها لاعب أسكتلندي في النرويج العثور على كرة سددها لاعب أسكتلندي في النرويج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جرى العثور على كرة خاصة بإحدى الفرق التابعة لمدينة أبردين الأسكتلندية على أحد الشواطئ بالنرويج، بعد اختفائها لمدة طويلة.

وكان نادي "بانكس أودي" الأسكتلندي تحت 19 عاما، يعتقد أنه فقد الكرة بعدما ركلها أحد اللاعبين بقوة خلال واحدة من مباريات الدوري وغادرت من فوق سياج الملعب.

شاهد أيضا

وأشار موقع «سكاي نيوز» أن مسؤولي النادي تفاجأوا عقب ورود بريد إلكتروني يخبرهم أنه جرى العثور على الكرة في جزيرة نرويجية صغيرة تبعد بحوالي 1600 كيلومتر عن أسكتلندا.

وعثر على الكرة أحد المقيمين في الجزيرة يدعى جوني ميكالسن، الذي قال إنه تعرف على الكرة بعدما وجد اسم النادي "بانكس أودي" مطبوعا عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»