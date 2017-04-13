العثور على كرة سددها لاعب أسكتلندي في النرويج

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جرى العثور على كرة خاصة بإحدى الفرق التابعة لمدينة أبردين الأسكتلندية على أحد الشواطئ بالنرويج، بعد اختفائها لمدة طويلة.

وكان نادي "بانكس أودي" الأسكتلندي تحت 19 عاما، يعتقد أنه فقد الكرة بعدما ركلها أحد اللاعبين بقوة خلال واحدة من مباريات الدوري وغادرت من فوق سياج الملعب.

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وأشار موقع «سكاي نيوز» أن مسؤولي النادي تفاجأوا عقب ورود بريد إلكتروني يخبرهم أنه جرى العثور على الكرة في جزيرة نرويجية صغيرة تبعد بحوالي 1600 كيلومتر عن أسكتلندا.

وعثر على الكرة أحد المقيمين في الجزيرة يدعى جوني ميكالسن، الذي قال إنه تعرف على الكرة بعدما وجد اسم النادي "بانكس أودي" مطبوعا عليها.