"الأزهري" يُلقي خطبة الجمعة غدًا في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

يستقبل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بمكتبه صباح غد الجمعة.

ومن المقررأن يلقي الدكتور الأزهري، خطبة الجمعة بمسجد حمزة سيد الشهداء بحي فيصل، وعنوانها: "خطورة التكفير والفتوى بدون علم.. وضرورة الاصطفاف في مواجهة الإرهاب".

وقال مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، في بيان: "إن زيارة الأزهري تأتي بعد إعلان وزارة الداخلية في بيان لها، أمس الأربعاء، عن هوية الانتحاري محمود حسن مبارك، الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي، والذي كان يقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس".